Florida, uragano Ian provoca 17 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – E' di almeno 17 persone morte il bilancio del passaggio del devastante uragano Ian sulla Florida. Lo hanno riferito le autorità locali, mentre la Cnn spiega che oltre 2,6 milioni di persone sono senza elettricità. Un blackout completo si registra nella contea di Hardee, nel sud-ovest dello Stato, quella più colpita. "Questo potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden. L'articolo proviene da Italia Sera.

