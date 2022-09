Ucraina, “russi in fuga più numerosi di quelli al fronte” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nei sette giorni trascorsi da quando il presidente Putin ha annunciato la ‘mobilitazione parziale’ c’è stato un considerevole esodo di russi che cercavano di sfuggire alla chiamata. Sebbene i numeri esatti non siano chiari, probabilmente supera la dimensione della forza di invasione totale che la russia ha messo in campo nel febbraio 2022”. Lo scrive l’intelligence britannica, nell’ultimo rapporto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. “I più facoltosi e istruiti sono i più numerosi tra coloro che tentano di lasciare la russia”, si legge ancora nel rapporto, dove si osserva che “se sommato al numero dei riservisti mobilitati, è probabile che l’impatto economico interno della ridotta disponibilità di manodopera e dell’accelerazione della “fuga di cervelli” diventi sempre più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nei sette giorni trascorsi da quando il presidente Putin ha annunciato la ‘mobilitazione parziale’ c’è stato un considerevole esodo diche cercavano di sfuggire alla chiamata. Sebbene i numeri esatti non siano chiari, probabilmente supera la dimensione della forza di invasione totale che laa ha messo in campo nel febbraio 2022”. Lo scrive l’intelligence britannica, nell’ultimo rapporto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. “I più facoltosi e istruiti sono i piùtra coloro che tentano di lasciare laa”, si legge ancora nel rapporto, dove si osserva che “se sommato al numero dei riservisti mobilitati, è probabile che l’impatto economico interno della ridotta disponibilità di manodopera e dell’accelerazione della “di cervelli” diventi sempre più ...

