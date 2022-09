Riforma pensioni, ultime: conta davvero chi ha vinto? Parla Perfetto (Di giovedì 29 settembre 2022) In questi giorni sulla Riforma pensioni si fa un gran Parlare sui social e sui media locali e nazionali, in molti, specie i nostri lettori, si stanno chiedendo cosa ne sarà ora della loro sorte post risultato elezioni? Che abbia vinto il centrodestra é evidente, i numeri Parlano chiaro, ma in tanti si chiedono la coalizione che siederà a breve al Governo manterrà gli impegni presi? Ma soprattutto, e qui emerge un’analisi molto più fine che ci arriva dal nostro esperto il Dott. Claudio Maria Perfetto, é davvero così importante chi abbia vinto? Questa la sua considerazione: ‘Prima conclusione: la vittoria del Centrodestra sul Centrosinistra è una differenza che non fa alcuna differenza“. Riforma pensioni, ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) In questi giorni sullasi fa un granre sui social e sui media locali e nazionali, in molti, specie i nostri lettori, si stanno chiedendo cosa ne sarà ora della loro sorte post risultato elezioni? Che abbiail centrodestra é evidente, i numerino chiaro, ma in tanti si chiedono la coalizione che siederà a breve al Governo manterrà gli impegni presi? Ma soprattutto, e qui emerge un’analisi molto più fine che ci arriva dal nostro esperto il Dott. Claudio Maria, écosì importante chi abbia? Questa la sua considerazione: ‘Prima conclusione: la vittoria del Centrodestra sul Centrosinistra è una differenza che non fa alcuna differenza“., ...

CatalfoNunzia : #Salariominimo, lotta al precariato selvaggio, riforma delle pensioni con un’attenzione particolare ai giovani, sto… - berlusconi : Siamo gli unici, in questa campagna elettorale, a parlare di cose concrete. A proporre una vera riduzione delle tas… - VedeleAngela : RT @LBasemi: ???? 29 09 22 Scioperi generali e proteste sono stati indetti da entità sindacali per il potere d'acquisto, i salari, contro la… - GFabrygherardi : RT @LBasemi: ???? 29 09 22 Scioperi generali e proteste sono stati indetti da entità sindacali per il potere d'acquisto, i salari, contro la… - PaoloBMb70 : RT @LBasemi: ???? 29 09 22 Scioperi generali e proteste sono stati indetti da entità sindacali per il potere d'acquisto, i salari, contro la… -