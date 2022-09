Qual è il problema del grafico di Marattin sui voti al M5S e il reddito di cittadinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Negli ultimi giorni, esattamente da quando sono stati pubblicati i primi dati sulle elezioni politiche del 2022, sta circolando insistentemente un grafico che mette in correlazione il voto al Movimento 5 Stelle con i percettori del reddito di cittadinanza, suddiviso per regioni italiane. Il grafico ha avuto ampia diffusione perché è stato condiviso dal parlamentare (rieletto) di Italia Viva Luigi Marattin. Il grafico di Marattin, in realtà, era stato realizzato dal Sole 24 Ore. grafico senza commento. pic.twitter.com/pW5Ayn6dVg — Luigi Marattin (@Marattin) September 27, 2022 LEGGI ANCHE > Tutte le cose che Calenda ha dimenticato parlando dello stop all’anonimato sui social network grafico di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Negli ultimi giorni, esattamente da quando sono stati pubblicati i primi dati sulle elezioni politiche del 2022, sta circolando insistentemente unche mette in correlazione il voto al Movimento 5 Stelle con i percettori deldi, suddiviso per regioni italiane. Ilha avuto ampia diffusione perché è stato condiviso dal parlamentare (rieletto) di Italia Viva Luigi. Ildi, in realtà, era stato realizzato dal Sole 24 Ore.senza commento. pic.twitter.com/pW5Ayn6dVg — Luigi(@) September 27, 2022 LEGGI ANCHE > Tutte le cose che Calenda ha dimenticato parlando dello stop all’anonimato sui social networkdi ...

