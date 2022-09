Napoli | “penalizzazione” Nazionali | gli azzurri sono i più stanchi in Serie A – GRAFICO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 settembre 2022) Finalmente sabato laA torna in campo. E ad aprire l’ottava giornata ci sarà ildi Luciano Spalletti che ospiterà il Torino di Ivan Juric. L’obiettivo degliè quello di continuare a vincere per tenersi stretta la testa della classifica ma anche – e soprattutto – per continuare a lavorare con serenità e grande efficacia in vista del futuro. E poi per continuare a dimostrare che la squadra resta molto forte, nonostante gli addii dei ‘vecchi’ big. Raspadori Italia (Getty Images)L’unico problema a cui Luciano Spalletti e lo staff deldovranno far fronte è la stanchezza degliche hanno risposto alle convocazioni delle rispettiveben 10 i calciatori delpartiti ad inizio settimana scorsa per ...