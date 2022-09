Mercato immobiliare | il crollo dei prezzi delle case è imminente? Ecco le prospettive

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Leper ilsi avviano verso uno verso una bolla?le previsioni per il 2023 Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare dell’emergenza riguardante il costo degli affitti, che in quasi tutte le città italiane, ma anche in Europa, stanno toccando livelli mai visti. (sparkassehaus)Un trend, questo, che tuttavia sembra destinato a cambiare direzione nel breve termine. Secondo alcuni economisti, infatti, in Europa quanto in Italia ildeisembra essere, anche se gli analisti sono divisi in merito.: ildei...