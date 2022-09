Maltempo a Formia, chiuse tutte le scuole: chiesto lo stato di calamità naturale (Di giovedì 29 settembre 2022) Maltempo a Formia, scuole chiuse per la giornata di domani. A deciderlo il sindaco, con un’ordinanza appena firmata. Una forte ondata di Maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio su Formia provocando danni notevoli in varie zone del territorio, sommerse da acqua, fango e detriti. La situazione più preoccupante si è verificata nella località collinare di Santa Maria La Noce, quando una colata impetuosa di pietre e detriti è scesa giù trasportata dal Maltempo danneggiando auto in sosta e strutture e sfiorando pericolosamente varie abitazioni, evacuate in serata. Fiumi d’acqua e fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro. Una situazione di forte criticità che si sta monitorando con estrema ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022)per la giornata di domani. A deciderlo il sindaco, con un’ordinanza appena firmata. Una forte ondata disi è abbattuta nel primo pomeriggio suprovocando danni notevoli in varie zone del territorio, sommerse da acqua, fango e detriti. La situazione più preoccupante si è verificata nella località collinare di Santa Maria La Noce, quando una colata impetuosa di pietre e detriti è scesa giù trasportata daldanneggiando auto in sosta e strutture e sfiorando pericolosamente varie abitazioni, evacuate in serata. Fiumi d’acqua e fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro. Una situazione di forte criticità che si sta monitorando con estrema ...

