(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Qui a Tokyo sono stati giorni di cordoglio per il tragico omicidio di Abe Shinzo. Ho deposto comei colleghi e ex colleghi un fiore durante la cerimonia" e "ho poi avuto uncon l'attuale Primo Ministro,, che ospiterà il prossimo G7 a Hiroshima, come Abe aveva fatto a Ise-Shima". Lo scrive Matteosulla sua ultima enews. "Torno con un grande peso sullo stomaco per le vicende internazionali: l'escalation non solo verbale inè considerata un possibile detonatore di una crisi mondiale senza precedenti. Ho registrato molta preoccupazione su questo, nei colloqui informali sia coiin carica che con gli ex colleghi", aggiunge tra l'altro

PalaGisella : @GiulianaFabris @di_reddito Renzi che fine a fatto dopo le elezioni a parte essere partito a Tokio? - tribvno2 : @spighissimo Se Renzi lascia fare il capo della coalizione ad un altro, senza colpo ferire, vuol dire che uno deve… - paolinab : RT @francofontana43: Ettepareva… Renzi, con grande tempestività, pur trovandosi a Tokio, fa sapere a Meloni che, lei può contare su di lui… - antobon2 : RT @francofontana43: Ettepareva… Renzi, con grande tempestività, pur trovandosi a Tokio, fa sapere a Meloni che, lei può contare su di lui… - LuisaRagni : RT @francofontana43: Ettepareva… Renzi, con grande tempestività, pur trovandosi a Tokio, fa sapere a Meloni che, lei può contare su di lui… -

Il Sannio Quotidiano

Matteoè andato ala sera stessa del voto per i funerali di Stato di Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese assassinato a luglio. Il motivo può essere politico: marcare una distanza netta e ...... Giovanni Achenza (due volte bronzo paralimpico nel Triatlon a Rio 2016 e2020) e Sergio ... Coach: Gabriella Rossi - Assistente Coach Andrea. Con piena soddisfazione per l'esito dell'evento, ... Iv: Renzi, ‘a Tokio bilaterale con Fumio Kishida, tutti leader preoccupati per Ucraina’ Roma, 20 set (Adnkronos) - "Qui a Tokyo sono stati giorni di cordoglio per il tragico omicidio di Abe Shinzo. Ho deposto come tutti i colleghi e ex colleghi un fiore durante la cerimonia" e "ho ..."Non so se è un partito da riformare o da rifondare e Letta ha sbagliato tutto regalando il Paese a Giorgia". Nardella segretario Se ci sarà ancora il suo partito". L’ex premier esulta da Tokyo, in t ...