“In pensione non ci andrò mai”: Previdenti è il podcast che sfata questi falsi miti (Di giovedì 29 settembre 2022) La paura di un domani lontano e incerto si combatte solo con l’informazione e la consapevolezza. È questo il filo conduttore dell’evento tenutosi il 23 settembre, presso la Casa del podcast di Roma, in cui Elisa Lupo, consulente del lavoro e host del podcast Previdenti, con la moderazione di Ginevra Zucconi, consulente finanziaria e divulgatrice attraverso il profilo La finanza donna, ha presentato la seconda stagione del podcast in uscita da lunedì 26 settembre. Di cosa parla il podcast Previdenti? “In pensione non ci andrò mai”, infatti, è uno dei falsi miti che spopolano tra i più giovani: parte da qui la conversazione tra Lupo e Zucconi. Nonostante la comunicazione istituzionale non si rivolga a loro, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) La paura di un domani lontano e incerto si combatte solo con l’informazione e la consapevolezza. È questo il filo conduttore dell’evento tenutosi il 23 settembre, presso la Casa deldi Roma, in cui Elisa Lupo, consulente del lavoro e host del, con la moderazione di Ginevra Zucconi, consulente finanziaria e divulgatrice attraverso il profilo La finanza donna, ha presentato la seconda stagione delin uscita da lunedì 26 settembre. Di cosa parla il? “Innon cimai”, infatti, è uno deiche spopolano tra i più giovani: parte da qui la conversazione tra Lupo e Zucconi. Nonostante la comunicazione istituzionale non si rivolga a loro, ...

