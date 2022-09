Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi dichiara di provare interesse per un Vippone | ecco di chi si tratta

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sta nascendo un nuovo amore fra le mura della Casa del Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore sembrerebbe infatti chesi sia avvicinata a Edoardo Donnamaria, il quale sembrerebbe gradire le attenzioni dell’influencer. Fra i due ci sono stati molti abbracci, grattini e incontri ravvicinati del terzo tipo prontamente screenshottati dal popolo del web.ha ammesso il suonei confronti del, parlandone con Carolina Marconi. Come ha riportato Biccy.it l’ex gieffina le ha confidato che i maschi stavano parlando di lei: Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta“. Lasi è ancheta gelosa in particolare ...

Reality_House : Il sondaggio di #RealityHouse ?? Vota il tuo vippone preferito fra i sei al televoto ???? - infoitcultura : Grande Fratello Vip: scoppia la lite tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi, ecco cosa è successo - gfvip7_NEWS : ?? Sono in nomination Daniele, Edoardo, Antonella, Nikita, Marco e Giaele. ?? Il vip più votato sarà il preferito del… - infoitcultura : Pamela Prati e Antonella Fiordelisi: due caratteri incompatibili - Grande Fratello VIP - CorinnaLattanz3 : RT @gfvipnews_: Secondo il mio sondaggio, svolto ieri sul mio profilo Instagram, la vip più votata, quindi la preferita del pubblico è Niki… -

Fiordelisi, in questi ultimi giorni, è stata spesso e volentieri bersaglio dei suoi ...sarà un clamoroso ritorno! A distanza di poco più di un anno dall'inizio della sua avventura al GF, ...A parte Marco Bellavia che continua a corteggiare Pamela Prati , per adesso nella casa del GF7 non ci sono altre coppie. Una però potrebbe nascere presto, visto che negli ultimi giorniFiordelisi si è avvicinata molto a Edoardo Donnamaria (che si è dichiarato fluido). Ieri notte ...L'intesa fra Antonella Fiordelisi e il Vippone era stata notata anche dal web. Gli utenti hanno invaso Twitter con immagini e commenti!Scopriamo le anticipazioni della puntata del GF Vip di Giovedì 29 Settembre: clamoroso ritorno in studio, ne vedremo delle belle.