Conte, torno alla Juventus? irrispettoso per me e Allegri (Di giovedì 29 settembre 2022) "È incredibile, è irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione, e io sono felice e mi sto godendo il mio periodo col ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "È incredibile, èper il tecnico che lavorae per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione, e io sono felice e mi sto godendo il mio periodo col ...

glooit : Conte, torno alla Juventus? irrispettoso per me e Allegri leggi su Gloo - carlovisetfides : @arcocielo @Apndp Però torno al mio concetto. Qual è il problema nel constatare che dove è più diffuso il reddito,… - marianofaenza : @ToxMagato @La_manina__ I renzianj sarebbero da prendere a calci in culo: arroganti, ignoranti pensano di aver salv… - NikSovversivo : @RafMarDra e che dobbiamo fare !? la maggior parte del paese non sembra aver votato a destra sommando i numeri ed i… - cristinalattan2 : @La_manina__ Ma con Conte no ! Eccheccazzo togliamoceli di torno definitivamente i populisti Non vi sono bastati quasi 5 anni di cazzate? -