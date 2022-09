Carmine Garofalo, morto in carcere a Regina Coeli. Il figlio attore per Ozpetek: 'Voglio ricordarti felice' (Di giovedì 29 settembre 2022) Una morte che sembrava accidentale, ma ora emerge che tre giorni prima Carmine Garofalo , detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma , sia stato coinvolto in una rissa. Tanto il dolore da parte del ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Una morte che sembrava accidentale, ma ora emerge che tre giorni prima, detenuto neldia Roma , sia stato coinvolto in una rissa. Tanto il dolore da parte del ...

