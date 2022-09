Bonaccini e il futuro del Pd | ' Cambiamo in fretta o ci bruciamo | servono un leader e un partito'

globalistIT : - CesarGarpelli : RT @elevisconti: Persino #Bonaccini ha detto che 'dopo le elezioni bisogna riprendere il dialogo con il M5S per costruire il centrosinistra… - Un_human_corpse : Il centrosinistra alla Letta ed alla Boldrini é morto E non è spostandolo più a destra rincorrendo favori di stampa… - HeartbeatMac : @RixR2T Il problema è che se Letta si fa da parte ma il futuro è Bonaccini, peggio mi sento. Ci vorrebbe una genera… - rossounfiore : RT @MelgerTina: Dedicato a chi a #Bologna ha votato @civati e crede che il futuro del PD sia la vice di Bonaccini, e non ha ancora capito c… -

Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna, è tra i nomi papabili per la segreteria del Pd. In un'intervista al Corriere della Sera,ha stilato le priorità che secondo lui dovranno essere affrontate nelle prossime settimane. 'O cambiamo profondamente o bruceremo in fretta anche il prossimo segretario. Serve una leadership ...Per questo auspico che il nuovo governo si formi presto" E suldel Pd chiosa: "Serve una ... Presidente e segretario approfondimento Congresso Pd, per"non è il momento dei nomi" Non ...Bonaccini al Corriere della Sera: "O cambiamo profondamente o bruceremo in fretta anche il prossimo segretario. Serve una leadership ma serve anche un partito".Il governatore della Regione Emilia Romagna ha rilasciato al Corriere della Sera un’intervista che ha il sapore di candidatura per la guida del partito: "Noi senza un progetto forte, ora un cambio pro ...