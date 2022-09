Sanremo 2023: Amadeus alla ricerca della squadra giusta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ferro, Agnelli, Turci: Amadeus va a caccia Il Messaggero, di Mattia Marzi, pag. 29 C’e chi ha mandato una canzone, chi due e chi ha spedito ad Amadeus dischi interi, chiedendo a lui di scegliere. Alcuni cantanti si sono mossi prima dell’estate, giocando d’anticipo come d’altronde ha fatto anche il padrone di casa, che già a marzo ha annunciato la sua conferma come conduttore e direttore artistico della kermesse non solo per il 2023, ma anche per il 2024. Altri hanno aspettato settembre. Altri ancora stanno sciogliendo le loro riserve. Il tempo stringe. 28 NOVEMBRE Al 28 novembre, quando chiuderanno le candidature, mancano due mesi, ma Amadeus -che ha già annunciato la co-conduzione di Gianni Morandi e la presenza di Chiara Ferragni alla prima e all’ultima serata – non vuole ridursi ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ferro, Agnelli, Turci:va a caccia Il Messaggero, di Mattia Marzi, pag. 29 C’e chi ha mandato una canzone, chi due e chi ha spedito addischi interi, chiedendo a lui di scegliere. Alcuni cantanti si sono mossi prima dell’estate, giocando d’anticipo come d’altronde ha fatto anche il padrone di casa, che già a marzo ha annunciato la sua conferma come conduttore e direttore artisticokermesse non solo per il, ma anche per il 2024. Altri hanno aspettato settembre. Altri ancora stanno sciogliendo le loro riserve. Il tempo stringe. 28 NOVEMBRE Al 28 novembre, quando chiuderanno le candidature, mancano due mesi, ma-che ha già annunciato la co-conduzione di Gianni Morandi e la presenza di Chiara Ferragniprima e all’ultima serata – non vuole ridursi ...

