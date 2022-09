sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A approva le linee guida per i diritti 2024-2027: Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede… - sportface2016 : #SerieA, assemblea di #Lega approva linee guida per #dirittitv triennio 2024/2027 - CalcioFinanza : La #SerieA approva le linee guida per i diritti tv 2024-2027 - OdeonZ__ : Inter, il CdA approva i risultati di bilancio: perdite a 140 milioni - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, il CdA approva il bilancio: fatturato a 439,6 milioni, rosso annuale di 140 -

SPORTFACE.IT

Per esempio, valutare l'equità generazionale delle leggi : se chiuna riforma delle ... per stimare gli impatti di lungo periodo di decisioni prese oggi servono una lungadi ipotesi, ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/- a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Inter, CdArisultati ... Serie A, assemblea di Lega approva linee guida per diritti tv triennio 2024/2027 MILANO - Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di Via Rosellini, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea della Lega Serie A. Le Società hanno approvato, all’unanimità, le Linee Guid ...Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di Via Rosellini, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea della Lega Serie A.