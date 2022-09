Fai la spesa da Conad? Cosa ha appena svelato un’indagine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le attuale difficoltà economiche si riversano anche nella spesa dei tanti consumatori che spendono in questo supermercato. Cosa succede Da una parte, quando si entra in un supermercato non si ha mai una lista della spesa abbastanza corta (che poi è quella dei nostri reali consumi). Non si tratta però di una lista scritta a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le attuale difficoltà economiche si riversano anche nelladei tanti consumatori che spendono in questo supermercato.succede Da una parte, quando si entra in un supermercato non si ha mai una lista dellaabbastanza corta (che poi è quella dei nostri reali consumi). Non si tratta però di una lista scritta a L'articolo proviene da Consumatore.com.

VivaLowCost : ??Come decorare una parete spoglia con creatività ?? - SuperFiammetta : @MarioMongaretto Non si può fare.Salvini ha passato un guaio per molto meno. Che ne fai dei clandestini che sono gi… - UniscoPunti : @NoahM21366026 @giovannibrenteg ma che te ne fai di un referendum per l'autonomia regionale quando non hai autonomi… - fedechevalier : @deanelaveau secondo me peggio pulire e sudare mentre lo fai, con la spesa anzi soddisfi le tue esigenze e ti rilassi - Shinmilanista : @94Luca994 @_RoadToIstanbul @Pirichello Fai una stima della spesa e del ricavo che avresti senza l'Inter e con l'Inter -