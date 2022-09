Draghi saluta Palazzo Chigi con conti in ordine e crescita

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Mariolasciandoine un po’ diin più, almeno per il 2022. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la quale, come ogni anno, precede la manovra d’autunno fissando i saldi dentro i quali le forze politiche dovranno incastonare l’ex Finanziaria. Ebbene, come si legge nella Nota licenziata dal governo in serata, “l’economia italiana ha registrato sei trimestri disuperiore alle aspettative. Le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica”. Premessa ...

ThManfredi : RT @gianlucac1: Draghi fa la Nadef e saluta. E ha ragione. Moh sono affari di chi ha vinto O abbiamo scherzato? @ThManfredi - MariaLu91149151 : RT @maucat65: @borghi_claudio Claudio, perdonami. Da comprimari nel governo gialloverde, da sudditi nel governo Draghi, adesso basta. O la… - Ultimo_Samurai_ : @Azione_it Vi saluta il 10% e Draghi. - gpellarin84 : RT @gianlucac1: Draghi fa la Nadef e saluta. E ha ragione. Moh sono affari di chi ha vinto O abbiamo scherzato? @ThManfredi - the_real_anto : @D_Minuti Ora voglio vedere la prima entrata della meloni, già immagino draghi che saluta i nuovi eletti, e mentre… -

La Voce di New York

... seduto al tavolino di un caffè, mentre la gente del quartiere passa, lo riconosce e lo: "... Come disse il premieral Meeting di Rimini, l'Italia è stata grande quando non si è pensata da ...... visibilmente invecchiato, è presente, prende in braccio dolcemente il nipote, poi... I due appaiono felici insieme mentre volano sul dorso dei rispettivisorvolando Pentos. Qui infatti ... La Casa Bianca saluta Draghi: “Grazie per la sua leadership forte e visionaria” Ma il prossimo anno il Pil frenerà per colpa della crisi energetica Mario Draghi saluta Palazzo Chigi lasciando conti in ordine e un po’ di crescita in più, almeno per il 2022. Il Consiglio ...Per i vertici e gli elettori di Fratelli d'Italia quella appena trascorsa è stata una «notte di orgoglio e di riscatto». A dirlo è la leader della formazione sovranista, Giorgia Meloni, che ha parlato ...