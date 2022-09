Assegno Unico ottobre 2022: le date dei pagamenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ Assegno Unico 2022 è un sostegno economico alle famiglie che viene attribuito per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età e per figli disabili, ma in quest’ultimo caso senza limiti di età. In questi giorni in tanti, tra gli aventi diritto, si stanno chiedendo la data entro cui potranno contare su questo supporto economico, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche come quello che si sta attraversando. Quando viene erogato Si tratta di un beneficio che viene erogato anche nel mese di ottobre da sabato 15 ottobre, per quanti hanno fatto domanda a gennaio febbraio 2022, dal 27 ottobre per gli altri. Per le domande presentate a partire dal 1 marzo scorso i pagamenti vengono effettuati dalla fine del mese successivo a quello in cui è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’è un sostegno economico alle famiglie che viene attribuito per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età e per figli disabili, ma in quest’ultimo caso senza limiti di età. In questi giorni in tanti, tra gli aventi diritto, si stanno chiedendo la data entro cui potranno contare su questo supporto economico, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche come quello che si sta attraversando. Quando viene erogato Si tratta di un beneficio che viene erogato anche nel mese dida sabato 15, per quanti hanno fatto domanda a gennaio febbraio, dal 27per gli altri. Per le domande presentate a partire dal 1 marzo scorso ivengono effettuati dalla fine del mese successivo a quello in cui è ...

