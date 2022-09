Volley, Mondiali femminili 2022: tutti i telecronisti Rai e Sky (Di martedì 27 settembre 2022) Tutto pronto per i Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia: ecco i telecronisti che commenteranno le partite. I diritti tv della rassegna iridata in Italia sono affidati a Rai e Sky, che trasmetteranno tutte le sfide delle azzurre, ma anche alcuni dei match più interessanti e le partite decisive per il titolo. Gli appassionati potranno seguire le gare in chiaro sui canali Rai con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex giocatrice Giulia Pisani; Simona Rolandi invece curerà gli approfondimenti, le interviste live e i salotti pre e post partita. Sky invece seguirà la rassegna iridata con diverse voci: Stefano Locatelli, Michele Gallerani e Roberto Prini in telecronaca, affiancati al commento tecnico da Rachele ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Tutto pronto per idi, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia: ecco iche commenteranno le partite. I diritti tv della rassegna iridata in Italia sono affidati a Rai e Sky, che trasmetteranno tutte le sfide delle azzurre, ma anche alcuni dei match più interessanti e le partite decisive per il titolo. Gli appassionati potranno seguire le gare in chiaro sui canali Rai con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex giocatrice Giulia Pisani; Simona Rolandi invece curerà gli approfondimenti, le interviste live e i salotti pre e post partita. Sky invece seguirà la rassegna iridata con diverse voci: Stefano Locatelli, Michele Gallerani e Roberto Prini in telecronaca, affiancati al commento tecnico da Rachele ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - sempre_burrasca : RT @EXplusnft: Partecipa al contest per aggiudicarti le scarpe Asics di Simone Giannelli, capitano della nazionale di volley e MVP ai mondi… - EXplusnft : Partecipa al contest per aggiudicarti le scarpe Asics di Simone Giannelli, capitano della nazionale di volley e MVP… - Puglia_in : #SPORT - #Volley, Fabio Balaso: 'Ai Mondiali la svolta è stata la gara contro la Francia' - sportface2016 : #Volley, dove vedere oggi il match dei #Mondiali femminili tra #Italia e #Belgio -