Ucraina | Medvedev | La Russia ha il diritto di usare armi nucleari

(Di martedì 27 settembre 2022) “Laha ildi, se necessario. In casi predeterminati. In stretta conformità con i fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare: se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma, o se durante l’aggressione usando leconvenzionali minacceranno l’esistenza stessa del nostro stato”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryin un post su Telegram, citato da Ria Novosti. “Immaginiamo che lasia costretta al’arma più formidabile contro il regime ucraino, che ha commesso un atto di aggressione su larga scala pericoloso per l’esistenza stessa del nostro Stato. Credo che la Nato non interverrà direttamente nel ...

Lo ha dichiarato l'ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del ... "La sicurezza di Usa,Gb e Belgio è più importante per la Nato del destino dell'".L'ex talpa della Nsa sarà esentato dalla mobilitazione militare parziale decisa per proseguire nell'invasione dell'. "Per noi non cambia nulla, continueremo a perseguirlo", controbattono dagli ...Dmitry Medvedev 'non bluffa' sul rischio di un'escalation nucleare, e avverte: "La Russia utilizzerà il nucleare se verrà attaccata" ...Ultimo giorno di referendum nelle aree ucraine "liberate" dai russi. Torna lo spettro dell'atomica, mentre i russi continuano a fuggire dalla mobilitazione militare ...