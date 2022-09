Toscani al delirio | “Gli italiani che hanno votato sono deficienti” Un classico dei radical chic

(Di martedì 27 settembre 2022) “Glichedeiper me“. Un “” sventolato da Oliviero. L’offesa sempre in canna deiquando vince il centrodestra non è mai cambiato negli anni.ignoranti,beceri. Mancava solo lui tra i vip a vituperare la vittoria di FdI e offendere la scelta di milioni di. “” e non solo.il centrodestra? E alloradei “cogl*oni“. Lo scatto di nervi di Olivieroè stato immortalato nel corso del programma “Un giorno da pecora”. Mancava solo lui. La sinistra sta andando in tilt e non si è ...

Il Fatto Quotidiano

... candito dal primo goal tra i professionisti di Baldanzi, esce fuori il Verona e isono ... che con una doppietta ha infiammato l'intero Olimpico, creando un vero. La chiude poi Ibanez, ......difensore slovacco si presenta ai microfoni di Dazn e analizza la sfida con i, partita malissimo ma chiusasi in modo trionfale per i colori nerazzurri, con il pubblico di San Siro in... Venezia 2022, fan in delirio per Timothée Chalamet: decine di ragazzi appostati al Lido sin dalle prime ore… Viaggi in auto elettrica: Alto Adige, Toscana e Costiera Amalfitana. Tre itinerari da percorrere a basso impatto e alto piacere di guida ...