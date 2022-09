Pd, Schlein dopo Letta? Bonaccini è pronto a lanciare la scalata al partito (Di martedì 27 settembre 2022) dopo l’annuncio di Enrico Letta, che non intende ricandidarsi alla guida del Pd, Bonaccini, il presidente dell’Emilia-Romagna, intende lanciare l’Opa sul partito (e contro le correnti). C’è anche chi vorrebbe schierargli contro Nardella Leggi su corriere (Di martedì 27 settembre 2022)l’annuncio di Enrico, che non intende ricandidarsi alla guida del Pd,, il presidente dell’Emilia-Romagna, intendel’Opa sul(e contro le correnti). C’è anche chi vorrebbe schierargli contro Nardella

RaiNews : 37 anni: per il dopo Letta circola, tra i papabili segretari del Partito Democratico, il nome di Elly Schlein (Vide… - LaVeritaWeb : Il segretario dem annuncia l’uscita di scena dopo aver accusato Conte e Terzo polo: «Colpa loro il naufragio del ca… - repubblica : Congresso Pd, Paola De Micheli si candida alla segreteria per il dopo Letta. Prima donna in campo in attesa delle s… - Forever_Purple : RT @SereScandellari: Elly Schlein, dopo non aver fatto niente se non carriera, lascia la regione e se ne va a Roma. E questo è il motivo pe… - rombi_ti : RT @SereScandellari: Elly Schlein, dopo non aver fatto niente se non carriera, lascia la regione e se ne va a Roma. E questo è il motivo pe… -