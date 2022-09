Juric recupera un giocatore | sarà titolare contro il Napoli

(Di martedì 27 settembre 2022) Sabato alle 15:00 torna la Serie A con l’ottava giornata, inaugurata proprio con il match delil Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Si prevede una partita da tutto esaurito all’impianto di Fuorigrotta, in accordo con l’entusiasmo dei tifosi che accompagna queste prime apparizioni degli azzurri.-Torino: buone notizie perIn vista di questo match,una pedina importante da schierareil. Si tratta di Aleksej Miranchuk, uscito per infortunio dal campo alla prima di campionatoil Monza dopo aver messo a segno il gol dell’1-0. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 45 minuti per un infortunio alla coscia destra, che si è rivelato essere una ...

CalcioNapoli24 : -

Bisognerà vedere cosa deciderà. Buongiorno è cresciuto tantissimo nella seconda parte della scorsa stagione, quindi c'è bisogno di un'iniezione di fiducia. Il Torino ha sbagliato solo la ...TORINO -noncompletamente Ricci, che va in panchina, lasciando a Linetty il posto in mediana al fianco di Lukic. Confermati Vlasic e Radonjic dietro Sanabria unica punta. Le probabili ...A Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Tosco, giornalista: A Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriem ...Il Napoli tornerà in campo sabato contro il Torino di Juric e per Luciano Spalletti già c'è un'ottima notizia.