Cassano: “Maradona ha vinto lo scudetto con degli scappati di casa”: dura risposta di Renica (Di martedì 27 settembre 2022) Antonio Cassano è stato ospite dell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, un podcast condotto dal noto cantante Fedez e il suo migliore amico, nonché content creator, Luis Sal. durante il corso della trasmissione sono stati diversi i temi affrontatati, quasi sempre correlati al calcio. Tra le varie tematiche discusse, l’ex numero 99 della Sampdoria ha anche parlato di Diego Armando Maradona, riguardo alle ultime bandiere del calcio. Queste le sue dichiarazioni: Maradona (Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport) “Penso che sia difficile trovare un amore come quello che c’è stato tra Maradona e la città di Napoli in quel momento storico. Ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Antonioè stato ospite dell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio, un podcast condotto dal noto cantante Fedez e il suo migliore amico, nonché content creator, Luis Sal.nte il corso della trasmissione sono stati diversi i temi affrontatati, quasi sempre correlati al calcio. Tra le varie tematiche discusse, l’ex numero 99 della Sampdoria ha anche parlato di Diego Armando, riguardo alle ultime bandiere del calcio. Queste le sue dichiarazioni:(Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport) “Penso che sia difficile trovare un amore come quello che c’è stato trae la città di Napoli in quel momento storico. Hail primocondiin squadra. Il ...

