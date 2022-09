Pechino | la nuova strategia del Partito comunista forse non prevede Xi Jinping

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Non solo a Mosca si rincorrono voci su un possibile o sperato ribaltone al Cremlino (come ho già scritto la scorsa settimana); per una strana coincidenza geopolitica voci di simile tenore si diffondono anche a, in merito a un potenziale regime change al vertice della Cina. Qui in Italia si è votato democraticamente per eleggere il nuovo Parlamento, anche se ha vinto la destra; invece nei due paesi autocratici la leadership forte viene sempre più spesso contestata e messa in discussione. Può davvero accadere? L’ondata di rumors in Cina è diventata frenetica nelle ultime 48 ore, nelle diverse versioni la sostanza è una: il presidente sarebbe stato rimosso con un colpo di stato. L’élite politica delcinese – che guida la seconda superpotenza economica del pianeta dopo gli Stati Uniti con i suoi 1,4 miliardi di ...