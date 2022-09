Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer | “il mostro di Milwaukee” arriva su Netflix e fa paura

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ci sono serie che si prestano al binge watching, la modalità di guardare in maniera compulsiva tutte le puntate consecutivamente (un po’ abbuffata, un po’ maratona casalinga), e altre che invece vanno dosate con attenzione per evitare il surplus di ansia. È il caso di– Ladi, lanciata dapochi giorni fa, serie in dieci episodi che racconta la parabola incredibile e agghiacciante del serial killer, conosciuto in tutto il mondo come “ildi”. A firmarla è quel gran genio di Ryan Murphy, “re Mida” della serialità in streaming, firma di successi globali come Nip/Tuck, Glee, Pose e Hollywood, che da sceneggiatore e ideatore ha già ...

Il Fatto Quotidiano

Sta facendo molto parlare di sé la miniserie di Ryan Murphy Dahmer -: Ladi Jeffrey Dahmer - questo in attesa della prossima miniserie del prolifico showrunner in arrivo il 13 ottobre, The Watcher , come annunciato all'evento TUDUM . Non solo perché l'...I film e le serie TV di Ryan Murphy su Netflix DAHMER ": Ladi Jeffrey Dahmer Hollywood Ratched The Politician Halston The Boys in the Band The Boys in the Band: Something Personal The ...