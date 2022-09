iconanews : Mosca, fermato console giapponese per spionaggio - Sk8er43961867 : RT @Gianl1974: 1/2 Un abitante di Mosca, ubriaco, dopo aver incontrato il commissario militare, ha cercato di buttarsi dal balcone Quando… - Loredan83532601 : @tradori @furegon Però parlano solo di chi viene fermato se protesta a Mosca. Se si fosse davvero contro gli abusi… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 1/2 Un abitante di Mosca, ubriaco, dopo aver incontrato il commissario militare, ha cercato di buttarsi dal balcone Quando… - maddavvvero : RT @Gianl1974: 1/2 Un abitante di Mosca, ubriaco, dopo aver incontrato il commissario militare, ha cercato di buttarsi dal balcone Quando… -

I servizi russi dell'Fsb hanno fermato un console giapponese a Vladivostok con l'accusa di spionaggio. Lo riferisce un comunicato, riportato dalla Tass, in cui si specifica che il diplomatico è stato dichiarato 'persona non grata'. E il governo britannico ha sanzionato alcuni alti funzionari russi coinvolti nell'organizzazione dei "referendum farsa" nelle regioni ucraine sotto controllo di Mosca e altri oligarchi vicini al Cremlino. La Russia pensa alla chiusura dei confini. Oltre 40mila russi espatriati in Serbia. Zelensky: «Altre due fosse comuni a Izyum». Scoperta una stanza delle torture.