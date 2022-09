Il Paradiso delle signore trama 27 settembre: Clara sparisce, Adelaide prende una decisione (Di lunedì 26 settembre 2022) La trama della puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore rivela che Clara verrà licenziata dal grande magazzino e farà perdere le tracce di sé. In merito a Stefania, invece, la giovane vivrà un periodo di grandi successi dal punto di vista professionale. Per quanto riguarda Adelaide, invece, la contessa si troverà nella posizione L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 settembre 2022) Ladella puntata del 27delrivela cheverrà licenziata dal grande magazzino e farà perdere le tracce di sé. In merito a Stefania, invece, la giovane vivrà un periodo di grandi successi dal punto di vista professionale. Per quanto riguarda, invece, la contessa si troverà nella posizione L'articolo proviene da KontroKultura.

Eli5Cullen : RT @Baccotvnews: ??Il palinsesto di #Rai1 oggi pomeriggio causa sciopero #Rai. 14:05 #Ilparadisodellesignore 3 episodi in replica 16:05 Il… - AuthorCocchis : Mi viene spontaneo domandarmi che fine faranno adesso gli innumerevoli arruffapopoli che tanto a lungo hanno imperv… - Enzo97736396 : @sarakaos82 Ho cambiato canale e mi sono sorpreso che è in onda 'il paradiso delle signore', è giusto che la puntat… - maria_paola63 : RT @Baccotvnews: ??Il palinsesto di #Rai1 oggi pomeriggio causa sciopero #Rai. 14:05 #Ilparadisodellesignore 3 episodi in replica 16:05 Il… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni -