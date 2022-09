GFVip, Eleonoire fa una confessione su Luca Salatino: quel dettaglio piccante a cui Sara non crede (Di lunedì 26 settembre 2022) Una confessione piccante su quanto avvenuto a letto con Luca Salatino : è quanto rivelato al Grande Fratello Vip da Elenoire Ferruzzi ad una incredula Sara Manfuso . Ecco le sue parole. Il Gf Vip è ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Unasu quanto avvenuto a letto con: è quanto rivelato al Grande Fratello Vip da Elenoire Ferruzzi ad una incredulaManfuso . Ecco le sue parole. Il Gf Vip è ...

leggoit : #GFVip, Eleonoire fa una confessione su Luca Salatino: quel dettaglio piccante a cui Sara non crede - ZappingTalk : @aeturnuz Edoardo e Daniele ma + 1 il primo, sono entrati da allupati e spocchiosi, non faranno molta strada come E… - Christi38070255 : RT @Dorothy02223547: Questa è la Eleonoire che voglio vedere scherzare e ridere #gfvip - Dorothy02223547 : Questa è la Eleonoire che voglio vedere scherzare e ridere #gfvip - piadiners1 : quanto cazzo é falsa eleonoire #gfvip -