Elezioni 2022, Luigi Di Maio non rieletto: è fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – E’ definitivo il risultato del collegio uninominale Campania 1-02 alla Camera (Napoli-fuorigrotta) alle Elezioni politiche 2022. Eletto Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle, con il 39,72% dei voti, sconfitto Luigi Di Maio. L’ex ministro dell’Ambiente nei Governi Conte 1 e 2 esce vincitore in un collegio nel quale a sfidarlo c’erano ben due ministri del governo Draghi uscente. Uno di questi è appunto Di Maio, leader di Impegno Civico, candidato della coalizione di centrosinistra, che si ferma al 24,41%. La sconfitta nel collegio uninominale di Napoli fuorigrotta e il mancato raggiungimento del 3% per Impegno Civico (Di Maio era candidato capolista di Impegno Civico nei plurinominali Campania 1-01 e 1-02) determina il mancato ingresso di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – E’ definitivo il risultato del collegio uninominale Campania 1-02 alla Camera (Napoli-grotta) allepolitiche. Eletto Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle, con il 39,72% dei voti, sconfittoDi. L’ex ministro dell’Ambiente nei Governi Conte 1 e 2 esce vincitore in un collegio nel quale a sfidarlo c’erano ben due ministri del governo Draghi uscente. Uno di questi è appunto Di, leader di Impegno Civico, candidato della coalizione di centrosinistra, che si ferma al 24,41%. La sconfitta nel collegio uninominale di Napoligrotta e il mancato raggiungimento del 3% per Impegno Civico (Diera candidato capolista di Impegno Civico nei plurinominali Campania 1-01 e 1-02) determina il mancato ingresso di ...

