GLucaTempesta : RT @OGiannino: Con potente virata paupero-populista di cui pochi lo credevan capace -è l'unica via che ha sempre battuto- Conte +che dimezz… - AnimaCeleste : Il PD. Scegliera' Conte e tanti auguri. Io ho votato terzopolo che e' finalmente la mia nuova casa politica. - anna_giu1 : RT @AlessandroPipi4: nemmeno lontanamente ad avvicinarsi alle 2 cifre, è rimasta abbarbicata a quel PD, al riparo dagli schizzi mefitici su… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: ?? In diretta la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il leader del M5s fa il punto sui risultati elettorali: 'Niente da fe… - ilfoglio_it : ?? In diretta la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il leader del M5s fa il punto sui risultati elettorali: 'Nient… -

Libero Tv

"Facciamo glialle forze di centrodestra, in particolare a FdI. Meloni sicuramente avrà un ruolo importante ... Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in una conferenza ...E, prima di toccare temi caldi,ha fatto 'glia Giorgia Meloni per il compito che le spetta. Noi saremo pronti a difendere i nostri valori e principi costituzionali, consapevoli della ... Conte: auguri a Meloni, non faremo sconti su valori Costituzione Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giuseppe Conte ha parlato dei risultati ottenuti in queste elezioni 2022 dal Movimento 5 Stelle che si conferma partito del sud ...