Ultime Notizie – Elezioni 2022, ironia La Russa: “Io pessimista per natura, così mi trovo sempre bene” (Di domenica 25 settembre 2022) E’ arrivato anche Ignazio La Russa all’Hotel Parco dei Principi, quartier generale di Fdi per la notte elettorale. “Se sono ottimista? Io sono pessimista per natura, così mi trovo sempre bene…”, ironizza il senatore rispondendo ai cronisti. “Se ho fatto fila al seggio a Milano? Sì… Il Comune ha detto a molti ‘dovete ritirare la tessera nuova’. Ma le persone la tessera l’avevano in regola…”, dice La Russa, conversando con i cronisti. “In realtà il concetto era ‘avete cambiato sezione, e quindi dovete cambiare la tessera’. Quindi a Milano c’era una coda infinita a ritirare le tessere. Penso che sia stato un caso”, prosegue il senatore di Fratelli d’Italia, rispondendo a chi gli chiede delle lunghe code ai seggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) E’ arrivato anche Ignazio Laall’Hotel Parco dei Principi, quartier generale di Fdi per la notte elettorale. “Se sono ottimista? Io sonopermi…”, ironizza il senatore rispondendo ai cronisti. “Se ho fatto fila al seggio a Milano? Sì… Il Comune ha detto a molti ‘dovete ritirare la tessera nuova’. Ma le persone la tessera l’avevano in regola…”, dice La, conversando con i cronisti. “In realtà il concetto era ‘avete cambiato sezione, e quindi dovete cambiare la tessera’. Quindi a Milano c’era una coda infinita a ritirare le tessere. Penso che sia stato un caso”, prosegue il senatore di Fratelli d’Italia, rispondendo a chi gli chiede delle lunghe code ai seggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - zorroc82 : Queste sono le ultime immagini di Gino vivo, uscito dal negozio non si hanno più sue notizie ?? #90giorniperinnamorarsi - PetraReski : RT @DomaniGiornale: Mezz'ora ai primi exit poll che, come al solito, andranno presi con cautela. Cinque anni fa davano la Lega sotto Forza… - DM_Deluca : RT @DomaniGiornale: Mezz'ora ai primi exit poll che, come al solito, andranno presi con cautela. Cinque anni fa davano la Lega sotto Forza… -