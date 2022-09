Salvini vota e rompe il silenzio elettorale: “Più gente vota più il governo sarà forte sul caro bollette” (Di domenica 25 settembre 2022) “Saranno mesi complicati, c’è l’emergenza bollette, il caro vita e il riscaldamento. Noi siamo già al lavoro da settimane con i tecnici della Lega per essere pronti e reattivi in Italia e in Ue. Più gente vota più forza avrà il nuovo Parlamento, il nuovo governo, per intervenire sulle emergenze che non mancheranno”. Così, il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver votato nel seggio di via Pietro Martinetti, a Milano, rompendo il silenzio elettorale. “Per la Lega – ha sottolineato Salvini – questa è la prima grande battaglia da affrontare e vincere”. Quindi ha aggiunto: “Posso solo ringraziare tutti gli italiani che voteranno, perché oggi sarà una ... Leggi su tpi (Di domenica 25 settembre 2022) “Saranno mesi complicati, c’è l’emergenza, ilvita e il riscaldamento. Noi siamo già al lavoro da settimane con i tecnici della Lega per essere pronti e reattivi in Italia e in Ue. Piùpiù forza avrà il nuovo Parlamento, il nuovo, per intervenire sulle emergenze che non mancheranno”. Così, il leader della Lega, Matteo, dopo averto nel seggio di via Pietro Martinetti, a Milano,ndo il. “Per la Lega – ha sottolineato– questa è la prima grande battaglia da affrontare e vincere”. Quindi ha aggiunto: “Posso solo ringraziare tutti gli italiani che voteranno, perché oggiuna ...

