MotoGP GP Giappone 2022 | Martin | “Con gomma hard possibile la vittoria”

"Sono molto fiero di questo podio, è una sensazione incredibile. Ero incerto sul posteriore, con la gomma dura sarebbe stato meglio e forse avrei addirittura potuto lottare per la vittoria. Questo risultato va bene, sono riuscito a centrare questa top-3 su un circuito che mi piace dopo molto tempo". Lo ha detto Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo il terzo posto nel Gran Premio del Giappone di MotoGP.

