Maratona Mentana stanotte in tv: canale, orario e streaming spoglio in diretta (Di domenica 25 settembre 2022) L'Italia sarà monopolizzata dal voto del 25 settembre: punto di riferimento per i cittadini che vorranno seguire in tempo reale i risultati delle elezioni è la Maratona Mentana, che sarà visibile stanotte in tv. Ecco allora il canale e l'orario di riferimento per seguire lo spoglio, che comincerà una volta chiusi i seggi alle ore 23 di domenica 25 settembre. Su La7, il direttore del Tg proporrà il solito appuntamento che andrà avanti per tutta la notte e si concluderà soltanto l'indomani con i risultati consolidati. Proprio alle ore 23 potranno essere diffusi i primi exit poll e con le proiezioni di voto si potranno avere le prime indicazioni. Lo streaming è garantito su sito ufficiale e app di La7. DOVE SEGUIRE I RISULTATI SportFace.

