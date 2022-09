VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-CAMERUN PER UN AVVIO IN DISCESA (Di sabato 24 settembre 2022) In Africa comandano loro, ma una volta uscite dal continente è evidente che per le giocatrici CAMERUNensi la musica fatalmente finisca per cambiare. Non un buon motivo però per prendere sottogamba un impegno che segna il debutto dell’ITALIA di Davide Mazzanti al mondiale 2022: la scarsa conoscenza delle avversarie è un alibi che non può reggere a certi livelli, e allora sarà meglio aguzzare l’ingegno e tenere desta la mente per cercare di non sbagliare l’esordio nella rassegna iridata per una nazionale considerata da molti addetti ai lavori la vera favorita per la vittoria finale. Logico e scontato pensare che contro il CAMERUN non ci sarà partita: il 3-0 deve essere la regola, anche se per tenere tutte sulla corda Mazzanti alla vigilia non ha nascosto di temere un po’ il debutto delle sue ragazze. “Affrontiamo una squadra di cui ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 24 settembre 2022) In Africa comandano loro, ma una volta uscite dal continente è evidente che per le giocatriciensi la musica fatalmente finisca per cambiare. Non un buon motivo però per prendere sottogamba un impegno che segna il debutto dell’di Davide Mazzanti al mondiale 2022: la scarsa conoscenza delle avversarie è un alibi che non può reggere a certi livelli, e allora sarà meglio aguzzare l’ingegno e tenere desta la mente per cercare di non sbagliare l’esordio nella rassegna iridata per una nazionale considerata da molti addetti ai lavori la vera favorita per la vittoria finale. Logico e scontato pensare che contro ilnon ci sarà partita: il 3-0 deve essere la regola, anche se per tenere tutte sulla corda Mazzanti alla vigilia non ha nascosto di temere un po’ il debutto delle sue ragazze. “Affrontiamo una squadra di cui ...

silmuccio : RT @RaiSport: Azzurre in campo per la prima sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di volley ?? Italia-Camerun in diretta oggi, sab… - fattoquotidiano : Mondiali di volley femminile, tutti gli occhi puntati sull’Italia: chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie. E q… - zazoomblog : VOLLEY MONDIALI: ITALIA-CAMERUN PER UN AVVIO DI DISCESA - #VOLLEY #MONDIALI: #ITALIA-CAMERUN - Edohardwell : RT @RaiSport: Azzurre in campo per la prima sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di volley ?? Italia-Camerun in diretta oggi, sab… - ElisabethWolf84 : RT @RaiSport: Azzurre in campo per la prima sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di volley ?? Italia-Camerun in diretta oggi, sab… -