Ora sarà direttamente Google a venderci il biglietto del treno | basta solo dirgli dove vogliamo andare

Leggi su computermagazine

(Di sabato 24 settembre 2022) In quanto a viaggi,mette il turbo. Voli, hotel, impronta ecologica ed ora treni: i servizi in sviluppo da parte del colosso di Mountain View dedicati agli spostamenti sul Pianeta sono sempre più numerosi e prevedono la possibilità per gli internauti di affidarsi sempre più a Big G per tutto ciò che riguarda logistica, acquisto ed informazioni di viaggio. Scopriamo di cosa si tratta. La prenotazione dei trenipossibiledal motore di ricerca – ComputerMagazine.itUn tempo c’erano le agenzie di viaggio. Oggi ci sono i motori di ricerca. Ed una fascia di popolazione sempre più ampia che, per svago, relax oppure lavoro, pensa di muoversi sul pianeta per tratte più o meno “marcopoliche”, cerca informazioni innanzitutto su Internet. Quanto costa un volo Roma-Parigi? O una matrimoniale per una ...