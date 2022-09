Nautica sempre più in salute, al via Salone di Genova (Di sabato 24 settembre 2022) Più di mille imbarcazioni, 998 brand, 168 novità: con il tradizionale alzabandiera accompagnato dall’Inno di Mameli, sullo sfondo del passaggio del cacciatorpediniere della Marina Militare, Caio Duilio, ieri si è ufficialmente aperta la 62esima edizione del Salone nautico di Genova (fino al 27 settembre negli spazi della Fiera ) che consolida numeri importanti per il settore. Una crescita record del 30% del fatturato 2021, secondo le stime e un export di imbarcazioni italiane nel mondo che da marzo 2021 ad aprile 2022 ha superato i 3,3 miliardi, il massimo storico. E i cantieri hanno ordini in alcuni casi fino al 2024. Al via Salone Genova “Sulla scia del futuro” è il claim di questa edizione che è quella “del consolidamento” ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi presentando ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 settembre 2022) Più di mille imbarcazioni, 998 brand, 168 novità: con il tradizionale alzabandiera accompagnato dall’Inno di Mameli, sullo sfondo del passaggio del cacciatorpediniere della Marina Militare, Caio Duilio, ieri si è ufficialmente aperta la 62esima edizione delnautico di(fino al 27 settembre negli spazi della Fiera ) che consolida numeri importanti per il settore. Una crescita record del 30% del fatturato 2021, secondo le stime e un export di imbarcazioni italiane nel mondo che da marzo 2021 ad aprile 2022 ha superato i 3,3 miliardi, il massimo storico. E i cantieri hanno ordini in alcuni casi fino al 2024. Al via“Sulla scia del futuro” è il claim di questa edizione che è quella “del consolidamento” ha detto il presidente di ConfindustriaSaverio Cecchi presentando ...

