È morta Louise Fletcher | l’infermiera spietata del “Nido del cuculo” | Oscar dagli occhi di ghiaccio video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 settembre 2022) Addio a, la dolce attrice statunitense che in realtà ha stregato il modo con le sue interpretazioni di personaggi inquietanti e al limite. Sempre sul crinale tra crudeltà e algido distacco. Ma per tutti, nell’immaginario collettivo, il suo nome è indissolubilmente legato soprattutto al ruolo dellainfermiera Mildred Ratched di Qualcuno volò suldel(1975), il film diretto da Milos Forman, con Jack Nicholson come protagonista principale. Èall’età di 88 anni venerdì 23 settembre per cause naturali nella sua casa di Montdurausse, in Francia, come ha dichiarato il figlio Andrew Bick a The Hollywood Reporter, precisando che la madre era sopravvissuta a due tumori al seno. Addio a Lousie, la crudele infermiera del ...