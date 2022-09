Covid: stabili i positivi in Campania, nessuna nuova vittima (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.530 i positivi di oggi al Covid in Campania su 11.428 test effettuati per un indice di positività pari al 13,38%, sostanzialmente stabile rispetto al 13,86% fatto registrare ieri. Non si segnalano nuove vittime. Come ieri sono nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre i posti letto di degenza scendono a 214 (-5 rispetto al dato di ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.530 idi oggi alinsu 11.428 test effettuati per un indice dità pari al 13,38%, sostanzialmente stabile rispetto al 13,86% fatto registrare ieri. Non si segnalano nuove vittime. Come ieri sono nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre i posti letto di degenza scendono a 214 (-5 rispetto al dato di ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

