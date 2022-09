Ci toccherà Meloni che non è conservatrice ma nostalgica, più probabilmente cieca (Di sabato 24 settembre 2022) Guardare il video di una ragazza iraniana che canta Bella ciao, e pensare che le nostre battaglie sono sempre di retroguardia. Tutto quanto è nuovo, alla destra appare minaccioso e pensa di cancellarlo con un’occhiataccia. Un piccolo mondo antico che è piccineria e chincaglieria Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 settembre 2022) Guardare il video di una ragazza iraniana che canta Bella ciao, e pensare che le nostre battaglie sono sempre di retroguardia. Tutto quanto è nuovo, alla destra appare minaccioso e pensa di cancellarlo con un’occhiataccia. Un piccolo mondo antico che è piccineria e chincaglieria

giovanniminiut1 : RT @lanf64: Il nuovo governo dovrà trovare 40 miliardi di euro in 100 giorni. Avete fatto fuori #Draghi, voi non troverete nulla e a noi t… - fabgaglia : @GassmanGassmann Ciao Alessandro...sarà una serata indigesta...ci toccherà la Meloni per 5 anni purtroppo!! - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: Il nuovo governo dovrà trovare 40 miliardi di euro in 100 giorni. Avete fatto fuori #Draghi, voi non troverete nulla e a noi t… - erny65491857 : RT @lanf64: Il nuovo governo dovrà trovare 40 miliardi di euro in 100 giorni. Avete fatto fuori #Draghi, voi non troverete nulla e a noi t… - Rosabianca123 : RT @lanf64: Il nuovo governo dovrà trovare 40 miliardi di euro in 100 giorni. Avete fatto fuori #Draghi, voi non troverete nulla e a noi t… -