Chiariello: “Se ADL costruisce una grande squadra può anche mandarmi a quel paese” (Di sabato 24 settembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista Umberto Chiariello, si è soffermato sull’operato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In un’estate in cui sono andati via tutti i big, sostituiti da calciatori perlopiù “sconosciuti” (e ora rivelatisi di grande livello), ci sono state critiche eccessive, secondo il giornalista, al patron dei partenopei. “La storia di quest’estate e di questi anni a Napoli è nota: De Laurentiis viene tacciato di essere un pessimo comunicatore dubbi non ce ne sono. Spesso esagera in toni e parole, criticare la pizza napoletana che senso ha? Si infogna in polemiche assurde con i tifosi del Napoli, salvo poi scusarsi in altre interviste. “Vendi e vattene” è stato lo slogan più diffuso degli ultimi tempi, quando invece è stato lui a riportarci nel calcio che conta con dati di fatto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista Umberto, si è soffermato sull’operato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In un’estate in cui sono andati via tutti i big, sostituiti da calciatori perlopiù “sconosciuti” (e ora rivelatisi dilivello), ci sono state critiche eccessive, secondo il giornalista, al patron dei partenopei. “La storia di quest’estate e di questi anni a Napoli è nota: De Laurentiis viene tacciato di essere un pessimo comunicatore dubbi non ce ne sono. Spesso esagera in toni e parole, criticare la pizza napoletana che senso ha? Si infogna in polemiche assurde con i tifosi del Napoli, salvo poi scusarsi in altre interviste. “Vendi e vattene” è stato lo slogan più diffuso degli ultimi tempi, quando invece è stato lui a riportarci nel calcio che conta con dati di fatto ...

