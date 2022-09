Andrea Delogu: “Cacciata da ristorante perché ero in tuta” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – “Cacciata da un ristorante perché indossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code?”. Andrea Delogu si sfoga, con queste parole, in un video su Tik Tok. E spiega ancora: “Ha aperto una trattoria e voglio provarla. Ho appena finito la palestra. Mi dicono che il ristorante è pieno e bisogna prenotare”. La conduttrice non si perde d’animo e poco dopo prenota un tavolo per tre. Posti riservati senza sapere che Andrea Delogu aveva fatto una finta prenotazione. E racconta ancora su Tik Tok: “La cosa che mi dà più fastidio è la balla. Dimmi che c’è un dress code allora, mi ha fatto incaz… la bugia. Ci sono rimasta male”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – “da unindossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code?”.si sfoga, con queste parole, in un video su Tik Tok. E spiega ancora: “Ha aperto una trattoria e voglio provarla. Ho appena finito la palestra. Mi dicono che ilè pieno e bisogna prenotare”. La conduttrice non si perde d’animo e poco dopo prenota un tavolo per tre. Posti riservati senza sapere cheaveva fatto una finta prenotazione. E racconta ancora su Tik Tok: “La cosa che mi dà più fastidio è la balla. Dimmi che c’è un dress code allora, mi ha fatto incaz… la bugia. Ci sono rimasta male”. L'articolo proviene da Italia Sera.

disinformatico : Che Andrea Delogu racconti una propria disavventuretta personale su un social ci sta, per carità. Ma che Ansa la ri… - Infinity_999 : RT @disinformatico: Che Andrea Delogu racconti una propria disavventuretta personale su un social ci sta, per carità. Ma che Ansa la ripren… - BinaryOptionEU : RT 'Andrea #Delogu: “Mi hanno cacciata da un ristorante”. #Roma - GiuliaGT1 : RT @disinformatico: Che Andrea Delogu racconti una propria disavventuretta personale su un social ci sta, per carità. Ma che Ansa la ripren… - infoitsalute : Andrea Delogu: «Raggirata da una raccolta fondi, mi sento una stupida». Cos'è accaduto -