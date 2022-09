Ultime Notizie – Padre Pio, arcivescovo Moscone: “Reliquia cuore esposta tutto l’anno? Farne uso parsimonioso” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Il cuore di Padre Pio è già esposto in questi giorni per celebrare la ricorrenza della sua morte. Non vedo la necessità e il motivo di tenerlo visibile tutto l’anno. Diventerebbe una forma di bilocazione. Con il suo corpo, il cuore di Padre Pio è la Reliquia più preziosa e ha bisogno di permessi particolari per essere esposto: spesso non c’è un uso sano delle reliquie dei Santi, bisognerebbe mostrarle solo in situazioni speciali e Farne un uso più parsimonioso”. Lo dice all’Adnkronos l’arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone, rispondendo alla richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l’anno la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “IldiPio è già esposto in questi giorni per celebrare la ricorrenza della sua morte. Non vedo la necessità e il motivo di tenerlo visibile. Diventerebbe una forma di bilocazione. Con il suo corpo, ildiPio è lapiù preziosa e ha bisogno di permessi particolari per essere esposto: spesso non c’è un uso sano delle reliquie dei Santi, bisognerebbe mostrarle solo in situazioni speciali eun uso più”. Lo dice all’Adnkronos l’della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Monsignor Franco, rispondendo alla richiesta di alcuni comitati di esporrela ...

