"Questo non si può negare": De Girolamo zittisce Formigli a casa sua | Video (Di venerdì 23 settembre 2022) "Onestamente io non vedo piazze violente, però devo dire la verità": Nunzia De Girolamo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della campagna elettorale in corso, prendendo le difese di Giorgia Meloni, grande protagonista della corsa al voto. "Io ho visto una campagna elettorale dai toni non piacevoli nella quale la sinistra ha fatto molto per spaventare e poco per costruire. Cioè anche nei salotti televisivi o fra molti politici ci sono tanti spaventapasseri, mi dispiace usare Questo termine forte". "Vedo poche persone con una visione politica sui problemi reali - ha continuato l'ex ministra nello studio del talk -. Io non so se le piazze possano diventare violente o non violente, erano ragazzi che manifestavano come tanti altri". In Questo caso il riferimento era ad alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) "Onestamente io non vedo piazze violente, però devo dire la verità": Nunzia De, ospite di Corradoa PiazzaPulita su La7, ha parlato della campagna elettorale in corso, prendendo le difese di Giorgia Meloni, grande protagonista della corsa al voto. "Io ho visto una campagna elettorale dai toni non piacevoli nella quale la sinistra ha fatto molto per spaventare e poco per costruire. Cioè anche nei salotti televisivi o fra molti politici ci sono tanti spaventapasseri, mi dispiace usaretermine forte". "Vedo poche persone con una visione politica sui problemi reali - ha continuato l'ex ministra nello studio del talk -. Io non so se le piazze possano diventare violente o non violente, erano ragazzi che manifestavano come tanti altri". Incaso il riferimento era ad alcuni ...

rulajebreal : I cittadini russi non vogliono morire o essere sacrificati per mano di un dittatore intento a portare avanti questo… - GiuseppeConteIT : Cosa resterà di questo Governo dei Migliori? Ditemelo voi, io non lo so. - ciropellegrino : Questo è il coraggio che cambia la storia. Se non le lasciamo sole, nelle mani di queste bestie. #IranProtests2022 - millennials92 : RT @alorac_22: @Mairim212 Non so come questo sia successo però mi fa molto piacere ???? - Deiana_Luca9 : @Alenize82 Non mi sono spiegato.Federer non era più competitivo.Stiamo parlando di Federer non di uno normale dei 1… -