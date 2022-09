Pisa, sacerdote accusato di abusi: 'Quattro i casi arrivati alla Rete' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 23 settembre 2022) Ma l'Arcidiocesi ribadisce: 'Non risultano altre segnalazioni né sullo stesso parroco né su altri a Pisa'. L'associazione che tutela le vittime: 'Pronti ad agire in sede civile per i danni. Alcuni ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Ma l'Arcidiocesi ribadisce: 'Non risultano altre segnalazioni né sullo stesso parroco né su altri a'. L'associazione che tutela le vittime: 'Pronti ad agire in sede civile per i danni. Alcuni ...

PretiPedofili : Pisa, nella chiesa del sacerdote sospeso: «Pedofilo? Le accuse vanno provate» - RLABUSO : Pisa, nella chiesa del sacerdote sospeso: «Pedofilo? Le accuse vanno provate» - zanardifra : Pisa, nella chiesa del sacerdote sospeso: «Pedofilo? Le accuse vanno provate» - speedytux : RT @RLABUSO: Pisa, sacerdote sospeso per pedofilia: in arrivo altre denunce. Terremoto nelle parrocchie - ArciAtea : Pisa, sacerdote sospeso per pedofilia: in arrivo altre denunce. Terremoto nelle parrocchie -