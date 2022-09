Elezioni, quanto guadagnano scrutatori e presidenti (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre gli italiani tornano al voto per le politiche. Pronti presidenti, scrutatori e segretari di seggio Il 25 settembre gli italiani torneranno al voto. Sarà l’occasione per eleggere un nuovo parlamento. Conseguentemente, si formerà un nuovo governo che sarà espressione della maggioranza parlamentare scelta dagli italiani. La legislatura termina con circa sei mesi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre gli italiani tornano al voto per le politiche. Prontie segretari di seggio Il 25 settembre gli italiani torneranno al voto. Sarà l’occasione per eleggere un nuovo parlamento. Conseguentemente, si formerà un nuovo governo che sarà espressione della maggioranza parlamentare scelta dagli italiani. La legislatura termina con circa sei mesi L'articolo proviene da Consumatore.com.

martaottaviani : Se Mario #Draghi parla di pupazzi prezzolati, mi sorge il dubbio che ha quanto meno fondati sospetti, per non dire… - CarlottaMarche7 : RT @a83961129: @ChiodiDonatella @emmabonino @Piu_Europa Non sanno più cosa inventarsi per vincere! Questo, fa capire quanto poco amore hann… - a83961129 : @ChiodiDonatella @emmabonino @Piu_Europa Non sanno più cosa inventarsi per vincere! Questo, fa capire quanto poco a… - LuigiColline : RT @steal61: Da quanto vedo in questo referendum, con documenti d'identità, schede elettorali cartacee e una chiara catena di custodia, le… - lcsoftware : RT @martinoloiacono: Le parole di Von der Leyen ricordano ancora una volta quanto pesa il vincolo esterno. L’asse Ue-Quirinale “vigilerà” s… -