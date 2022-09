"Disgustoso ricatto prima del voto": minacce di Ursula, Salvini durissimo (Di venerdì 23 settembre 2022) Alla vigilia del voto piovono le minacce di Ursula von der Leyen all'Italia, presidente della Commissione europea: "Vedremo il risultato delle elezioni in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo gli strumenti per fare come in Ungheria, abbiamo gli strumenti per intervenire", ha affermato. Una minaccia, bella e buona. Alla quale ha risposto di primissima mattina Matteo Salvini. E lo ha fatto a tono: le parole della Von Der Leyen "suonano di minaccia", dice il leader della Lega a Radio Capital. La Von der Leyen "si preoccupi di mettere un tetto al prezzo del gas. Sono parole disgustose, il tono minaccioso è inaccettabile. Non può permettersi di influenzare, di ricattare", ha concluso picchiando durissimo Matteo Salivini. Di seguito, vi proponiamo l'articolo di Francesco Specchia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Alla vigilia delpiovono ledivon der Leyen all'Italia, presidente della Commissione europea: "Vedremo il risultato delle elezioni in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo gli strumenti per fare come in Ungheria, abbiamo gli strumenti per intervenire", ha affermato. Una minaccia, bella e buona. Alla quale ha risposto di primissima mattina Matteo. E lo ha fatto a tono: le parole della Von Der Leyen "suonano di minaccia", dice il leader della Lega a Radio Capital. La Von der Leyen "si preoccupi di mettere un tetto al prezzo del gas. Sono parole disgustose, il tono minaccioso è inaccettabile. Non può permettersi di influenzare, di ricattare", ha concluso picchiandoMatteo Salivini. Di seguito, vi proponiamo l'articolo di Francesco Specchia ...

