Denis Bergamini | il cortometraggio di Francesco Gallo

DJanko77 : @stanzaselvaggia @stanzaselvaggia verità per Denis Bergamini - edocozza : Oggi Denis #Bergamini avrebbe compiuto 60anni. Ne ha vissuti solo 27. È andato via troppo presto. Il modo ancora va… -

...[2] 1 - 6/3 - 6 VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS(BRA) [5] vs MATIAS BAEZ (ARG) / CRISTIAN CALNEGGIA (ITA) 6 - 0/6 - 1 RAUL MARCOS DURAN (ESP) / RAFAEL MENDEZ RUIZ (ESP) [8] vs...Una scatola piena di reperti. Tre in particolare: le scarpe indossate dail giorno in cui è morto, la catenina d'oro che aveva al collo, l'orologio che aveva al polso. Tre reperti che non raccontano la storia di una morte per suicidio, di un uomo che si ...È arrabbiata Donata, stanca e provata da trentadue anni di lotta per conoscere la verità sulla morte di suo fratello, Denis Bergamini, ucciso il 18 ottobre del 1989. Il processo che vede alla sbarra l ...ARGENTAUn paio di scarpe Tod’s consumate lateralmente "come capita spesso ai calciatori e non certo per il presunto trascinamento del corpo per 60 metri" ha sottolineato in aula l’avvocato Fabio Ansel ...