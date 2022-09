iconanews : Clima: sacchi fango alluvione contro sede Regione Marche - News24_it : Clima: sacchi fango alluvione contro sede Regione Marche - eccapecca : #FridaysForFuture in piazza in 70 città italiane. Sacchi di fango contro la sede della Regione Marche - #FFF -

Agenzia ANSA

L'iniziativa rientra nell'ambito dello sciopero globale per ilpromosso da Fridays for Future, dai movimenti ambientalisti regionali a cui hanno partecipato anche decine di attivisti dei centro ...La nota di Paolasulla chiusura della campagna elettorale a Roma, in piazza del Popolo, del centrodestra Il ... Iltra i leader sul palco, insieme con Maurizio Lupi di 'Noi moderati', è ... Clima: sacchi fango alluvione contro sede Regione Marche - Ultima Ora Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Gli attivisti per il clima hanno lanciato sacchi di fango all'ingresso del palazzo regionale ad Ancona. Volano insulti e spintoni ...